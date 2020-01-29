В Бугульме произошел крупный пожар в гимназии — видео

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В Бугульме произошел крупный пожар в гимназии №7. Персонал и учащиеся эвакуированы.

Сотрудники МЧС по РТ борются с огнем. Работают 12 единиц пожарной техники и 27 человек личного состава. Как сообщают очевидцы, огонь полыхает в спортзале и мастерских. Горит кровля, площадь пожара уточняется.

Администрация школы самостоятельно эвакуировала из здания 850 человек, из них 54 человека персонала. Погибших и пострадавших нет.

«Реальное время» следит за развитием событий.