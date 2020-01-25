«Салават Юлаев» обыграл «Барыс», Умарк набрал три очка
«Салават Юлаев» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл казахстанский «Барыс» (5:2).
Героем встречи стала первая пятерка уфимцев, поучаствовавшая в трех из пяти шайб команды. Ассистентский хет-трик на свой счет записал нападающий Линус Умарк, дубль в активе Тему Хартикайнена.
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Барыс» (Нур-Султан) — 5:2 (2:0, 0:1, 2:1)
Голы:
1:0 Кугрышев (Кадейкин, 12:59)
2:0 Хартикайнен (Умарк, 18:33, бол.)
2:1 Охтамаа (Диц, Виделль, 32:23, бол.)
3:1 Кадейкин (Лисовец, Кугрышев, 41:56)
3:2 Старченко (Виделль, Охтамаа, 43:22)
4:2 Хартикайнен (Умарк, Ларсен, 49:30)
5:2 Сошников (Умарк, 56:44)
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