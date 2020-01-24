Вячеслав Буцаев: «Чудо, что в начале матча «Нефтехимик» пропустил лишь один гол»

Главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев прокомментировал победу над «Сибирью» (6:3).

«Прежде всего хотелось бы поздравить наших болельщиков с победой и поблагодарить их за поддержку. Что касается игры, то, скажу, что ребята вышли на матч с хорошим настроем, заряженными. Действительно, забили хорошие голы, но почему-то посчитали, что и дальше так пойдет.

Соперник тоже имеет своей характер и в последние 3 минуты первого периода доставил нам массу неприятностей. Наверное, чудо, что пропустили мы один только гол. Противник не смог забить больше. Несмотря на счет, есть вопросы по игровой дисциплине, по тому, как проводить такие матчи. У нас были прецеденты, когда мы упускали победу из рук», — заявил Буцаев.