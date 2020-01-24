В аэропорту Казани собираются построить новый терминал

У международного аэропорта «Казань» может появиться новый терминал. Об этом стало известно на коллегии министерства транспорта и дорожного хозяйства Татарстана.

Также программа развития аэропорта, рассчитанная до 2040 года, включает в себя строительство новой зоны воздушных судов и иных технических арен.

Напомним, что по итогам 2019 года международный аэропорт «Казань» обслужил 3,47 млн пассажиров. Это на 10,5% больше, чем в 2018 году.

На данный момент аэровокзальный комплекс аэропорта состоит из трех пассажирских терминалов — 1, 1А и 2. Терминалы 1 и 1А находятся в непосредственной близости друг от друга и соединены между собой.