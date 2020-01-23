КАМАЗ возобновил производство после новогодних каникул и отпуска

Фото: Фото: realnoevremya.ru / Тимур Рахматуллин

ПАО «КАМАЗ» возобновило производство продукции после новогодних каникул и корпоративного отпуска.



С четверга завод работает в обычном режиме, пишет «Интерфакс».

Производство грузовиков было остановлено с 31 декабря 2019 года. С 1 по 8 января прошли новогодние каникулы, с 9 по 22 января — зимний корпоративный отпуск.

Напомним, что КАМАЗ в 2020 году запланировал два корпоративных отпуска по 2 недели для большей части персонала — в январе и в июле. Исключение составляют только ремонтные и сервисные службы, им предстоит продолжить работу в штатном режиме.

