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КАМАЗ возобновил производство после новогодних каникул и отпуска

09:10, 23.01.2020
КАМАЗ возобновил производство после новогодних каникул и отпуска
Фото: Фото: realnoevremya.ru / Тимур Рахматуллин

ПАО «КАМАЗ» возобновило производство продукции после новогодних каникул и корпоративного отпуска.

С четверга завод работает в обычном режиме, пишет «Интерфакс».

Производство грузовиков было остановлено с 31 декабря 2019 года. С 1 по 8 января прошли новогодние каникулы, с 9 по 22 января — зимний корпоративный отпуск.

Напомним, что КАМАЗ в 2020 году запланировал два корпоративных отпуска по 2 недели для большей части персонала — в январе и в июле. Исключение составляют только ремонтные и сервисные службы, им предстоит продолжить работу в штатном режиме.

ПромышленностьМашиностроение Татарстан
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