Минкомсвязи опровергло данные о списке бесплатных интернет-ресурсов
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России сообщило, что итоговый список интернет-ресурсов, доступ к которым будет бесплатным, пока не составлен.
Там сообщили, что операторам был роздан только шаблон, форма предоставления данных об объеме трафика различных ресурсов и потерях операторов при отказе от тарификации этого трафика.
«Смешно считать образец для заполнения данных таким списком», — цитирует представителя ведомства «РИА Новости».
Ранее СМИ сообщили, что Минкомсвязи составило предварительный список сервисов, доступ к которым для граждан может быть бесплатным. Так, все ресурсы поделены на четыре категории. Первая — государственные информресурсы, сюда вошли портал госуслуг, сайты министерств и ведомств, сайты региональных и местных органов власти. Во второй категории оказались социальные сети, такие как «ВКонтакте», «Одноклассники», «Мой мир», «В кругу друзей», «Мир тесен», «Фотострана», «Дневник». В третью категорию — почтовые сервисы — вошли «Яндекс», mail.ru, km.ru. Четвертая категория под названием «другие значимые информационные ресурсы» включила в себя мессенджер Bip турецкого сотового оператора Turkcell.
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