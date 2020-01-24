Минкомсвязи опровергло данные о списке бесплатных интернет-ресурсов

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России сообщило, что итоговый список интернет-ресурсов, доступ к которым будет бесплатным, пока не составлен.

Там сообщили, что операторам был роздан только шаблон, форма предоставления данных об объеме трафика различных ресурсов и потерях операторов при отказе от тарификации этого трафика.

«Смешно считать образец для заполнения данных таким списком», — цитирует представителя ведомства «РИА Новости».