Минкомсвязи представил список интернет-ресурсов с бесплатным доступом

Минкомсвязи составило предварительный список сервисов, доступ к которым для граждан может быть бесплатным.

Воспользоваться такими сервисами можно будет даже при нулевом балансе счета.

Так, все ресурсы поделены на четыре категории. Первая — государственные информресурсы, сюда вошли портал госуслуг, сайты министерств и ведомств, сайты региональных и местных органов власти. Во второй категории оказались социальные сети, такие как «ВКонтакте», «Одноклассники», «Мой мир», «В кругу друзей», «Мир тесен», «Фотострана», «Дневник». В третью категорию — почтовые сервисы — вошли «Яндекс», mail.ru, km.ru. Четвертая категория под названием «другие значимые информационные ресурсы» включил в себя мессенджер Bip турецкого сотового оператора Turkcell.

В Минкомсвязи отметили, что список не окончательный и еще будет дополняться.

Отмечается, что операторы «большой четверки» уже ознакомились с перечнем, пишут «Известия».



Напомним, во время ежегодного послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил, что в стране должен быть обеспечен бесплатный доступ к значимым интернет-ресурсам.