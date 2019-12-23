СМИ: пять российских приложений обяжут предустанавливать на гаджеты

Примерно пять российских приложений должны будут предустанавливаться на гаджеты, а точный список таких приложении появится в июле 2020 года.

«В число обязательных к предустановке войдут приложения из «Единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин», — сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

Сейчас в реестре насчитывается 6 тыс. отечественных программ, «распределенных по целевым категориям», однако в нем нет отдельного перечня программного обеспечения для гаджетов.

К июлю 2020 года Минкомсвязь РФ, ФАС совместно с профильными ассоциациями производителей ПО должны будут определить перечень приложений, из числа которых и будут выбраны программы, обязательные к предустановке на мобильные устройства в России. Предложения будут направлены в правительство России.

Скорее всего, среди таких приложений окажутся браузер, приложение для навигации, почтовый клиент, добавил источник.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о предустановке российского софта на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV. Новым законом запрещается продавать с 1 июля 2020 года отдельные виды «технически сложных товаров» без предписанного правительством российского программного обеспечения.

