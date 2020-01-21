Тренер Туктамышевой не стал опровергать возможную смену гражданства фигуристки

Алексей Мишин, тренер российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой, высказался по поводу возможной смены гражданства своей подопечной.

«Как сказал когда-то один человек, разводы были, есть и будут. Так же и смены тренеров и стран в фигурном катании были, есть и будут. Давайте вспомним Алену Савченко и Татьяну Волосожар. Знал я и одного танцора, который выступал за четыре страны. К этому не надо относиться настолько болезненно и эмоционально. Как написано у нас в Конституции, высшей ценностью является человек. Вот человек и выбирает.

Является ли смена гражданства выходом для фигуристов, оказавшихся заложниками высокой конкуренции? Выступать на турнирах — величайшее счастье для любого спортсмена. Больше я ничего не скажу, делайте выводы сами», — приводит слова Мишина RT.

Напомним, ранее в Канаде предложили предоставить Туктамышевой канадское гражданство, чтобы она смогла представлять их страну на международных соревнованиях.