Песошин обсудил с китайскими инвесторами производство томографов и аппаратов для томографии

Сегодня премьер-министр Татарстана Алексей Песошин обсудил с заместителем директора китайской компании MinFound Medical Systems Питером Джангом создание производства томографов и аппаратов для компьютерной томографии на территории республики.

В ходе встречи Песошин подчеркнул, что на сегодняшний день сотрудничество с Китаем является для Татарстана приоритетным. Он напомнил, что у республики уже есть опыт успешной работы с китайскими компаниями, в том числе с компанией «Хайер».

Китайская сторона рассказала о производимом медицинском оборудовании, его характеристиках и востребованности на рынке медицинских услуг. По их словам, инвестиционный проект, который они намерены реализовывать в Татарстане, позволит выйти не только на российский рынок, но и далее на рынки стран СНГ, в том числе Казахстан, Узбекистан и другие, передает пресс-служба президента РТ.

Предполагается, что производство будет размещаться на территории «Казань Экспо».