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В Башкирии закупят еще 40 автобусов на 110 млн рублей

18:40, 20.01.2020
В Башкирии закупят еще 40 автобусов на 110 млн рублей
Фото: vk.com/radiyhabirov

ГУП «Башавтотранс» объявило тендер на поставку еще 40 автобусов малой вместимости. Предприятие намерено заплатить до 110,7 млн рублей.

Эти автобусы должны будут выполнять функции междугородних, следует из сообщения на портале госзакупок.

Заявки принимаются с 17 января до 3 февраля. Подвести итоги планируется 14 февраля.

Перевозчик ищет поставщика техники не позже 2019 года выпуска. Автобусы должны быть поставлены в течение двух месяцев. Поставщик обязан предоставить гарантию на исправность техники сроком два года и не менее 150 тысяч км пробега.

БизнесТранспорт Башкортостан
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