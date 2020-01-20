В Удмуртии закрыли уголовное дело о самоубийстве ученого Альберта Разина

Глава Следкома России по Удмуртии Рустам Тугушев заявил, что расследование уголовного дела по факту самоубийства ученого Альберта Разина у здания Госсовета республики завершено. В смерти Разина следователи не нашли криминальной подоплеки.

Тугушев подчеркнул, что в отношении погибшего никаких криминальных действий не совершалось. Следствием было установлено, что он собирался покончить с собой и оставил предсмертную записку на удмуртском языке.

«Вины людей какого-либо уровня и ранга здесь нет — должностных лиц или физических лиц — в этом действии не установлено, поэтому принято решение о прекращении дела», — передает «Интерфакс» слова главы регионального Следкома.

Напомним, 10 сентября 2019 года ученый, кандидат философских наук, заслуженный деятель науки Удмуртии и один из лидеров национального движения республики Альберт Разин покончил с собой у стен местного парламента. Он требовал, чтобы руководство региона больше делало для защиты удмуртского этноса и языка. Разин попал в больницу со 100-процентным ожогом тела, где позже и скончался.