В Центре информационных технологий Татарстана сменился гендиректор

Новым генеральным директором Центра информационных технологий Татарстана стал Денис Улесов. Сегодня его представили коллективу ЦИТ.

В должности Улесов будет работать над преобразованием центра в полноценную ИТ-компанию с организацией полного цикла разработки программных обеспечений и единого центра обеспечения информационной безопасности для органов власти.

«Кроме того, в 2020 году команда Центра информационных технологий РТ займется модернизацией Центра обработки данных для обеспечения безаварийной работы всех государственных информационных систем Татарстана», — говорится в сообщении Минцифры РТ.

Предыдущий глава ЦИТ Алмаз Валиуллин займет должность советника министра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ по развитию отечественного ПО и информационной безопасности.