В Центре информационных технологий Татарстана сменился гендиректор
Новым генеральным директором Центра информационных технологий Татарстана стал Денис Улесов. Сегодня его представили коллективу ЦИТ.
В должности Улесов будет работать над преобразованием центра в полноценную ИТ-компанию с организацией полного цикла разработки программных обеспечений и единого центра обеспечения информационной безопасности для органов власти.
«Кроме того, в 2020 году команда Центра информационных технологий РТ займется модернизацией Центра обработки данных для обеспечения безаварийной работы всех государственных информационных систем Татарстана», — говорится в сообщении Минцифры РТ.
Предыдущий глава ЦИТ Алмаз Валиуллин займет должность советника министра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ по развитию отечественного ПО и информационной безопасности.
Справка
Денис Улесов окончил Казанский финансово-экономический институт по специальности «Экономика», Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева — «Техника и технология», Казанский федеральный университет по направлению «Юриспруденция».
В разные годы он работал первым заместителем генерального директора ОАО «Таттелеком», генеральным директором ООО «Твои мобильные технологии». В 2018 году за заслуги в финансово-экономической деятельности и вклад в развитие и совершенствование средств связи Улесову присвоено звание «Заслуженный экономист Республики Татарстан». С ноября 2019 года Денис Улесов занимал пост исполнительного директора Центра информационных технологий РТ.
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