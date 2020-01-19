Новости общества

13:24 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Глава Чувашии назначил нового помощника

12:11, 19.01.2020
Глава Чувашии назначил нового помощника
Фото: glava.cap.ru

Глава Чувашии Михаил Игнатьев взял себе пятого помощника. На эту должность он назначил Ивана Филиппова.

Соответствующий указ глава республики подписал 18 января. Из документа следует, что контракт с Филипповым истечет с момента окончания срока Игнатьева.

Пресс-служба главы подчеркнула, что на встрече с помощником глава Чувашии уточнил круг обязанностей нового подчиненного, обозначил его приоритетные задачи, пожелал успешной и плодотворной работы.

Иван Филиппов окончил Чувашский госуниверситет по специальности «стандартизация и сертификация» машиностроительного факультета в 2012 году. В 2018 году также он закончил магистратуру в РАНХиГС. Является аспирантом Московского государственного областного университета. Ранее он занимал должность замначальника управления делами и организации бюджетного процесса Рособрнадзора.

ОбществоВласть
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров