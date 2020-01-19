Глава Чувашии назначил нового помощника

Глава Чувашии Михаил Игнатьев взял себе пятого помощника. На эту должность он назначил Ивана Филиппова.

Соответствующий указ глава республики подписал 18 января. Из документа следует, что контракт с Филипповым истечет с момента окончания срока Игнатьева.

Пресс-служба главы подчеркнула, что на встрече с помощником глава Чувашии уточнил круг обязанностей нового подчиненного, обозначил его приоритетные задачи, пожелал успешной и плодотворной работы.

Иван Филиппов окончил Чувашский госуниверситет по специальности «стандартизация и сертификация» машиностроительного факультета в 2012 году. В 2018 году также он закончил магистратуру в РАНХиГС. Является аспирантом Московского государственного областного университета. Ранее он занимал должность замначальника управления делами и организации бюджетного процесса Рособрнадзора.