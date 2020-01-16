В «Динамо» опровергли слухи о госпитализации Игбуна

Информация об экстренной госпитализации нападающего Сильвестра Игбуна не соответствует действительности, сообщает пресс-служба московского «Динамо».

«Данная информация не соответствует действительности. Игбун находится в расположении клуба и проводит тренировки», — сообщили в московском клубе.

На данный момент все футболисты «Динамо» находятся в турецкой Анталье на первом зимнем учебно-тренировочном сборе команды.

Ранее в некоторых СМИ появилась информация, что Игбун «пожаловался на боли в почках и был экстренно госпитализирован в одну из московских клиник».

Напомним, Игбун перешел в «Динамо» нынешним летом из «Уфы» на правах аренды.