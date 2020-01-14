Послание Путина впервые покажут на медиафасадах Москвы

Ежегодное послание президента Владимира Путина Федеральному собранию покажут на крупнейших медиафасадах Москвы.

Так, выступление главы государства будет транслироваться на фасадах гостиницы «Космос», одного из домов на Новом Арбате, Центрального телеграфа, Дома книги, кинотеатра «Октябрь» и торгового центра «Ереван-плаза».

Организатором кампании по продвижению послания президента является Общероссийский народный фронт. В организации уточнили, что не платили за трансляцию в Москве — она будет оплачиваться по квоте социальной рекламы, передает РБК.

Ранее была названа одна из самых главных тем послания Федеральному собранию.

