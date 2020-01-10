ВГТРК приостановила производство «Смехопанорамы» и «Утренней почты»
ВГТРК приостановила производство программ «Утренняя почта» и «Смехопанорама».
«Смехопанорама» выходила по воскресеньям, с 07.30 до 08.00, «Утренняя почта» — также по воскресеньям, с 08.00 до 08.40. Последние выпуски передач вышли 29 декабря, пишет РБК.
По данным издания, обе передачи в последние годы не пользовались большим интересом у зрителей. Самые рейтинговые выпуски «Смехопанорамы» и «Утренней почты», по данным Mediascope, вышли в эфир 24 марта.
Ранее телекомпания ВГТРК также сняла с эфира программу «Сам себе режиссер», выходившую с января 1992 года.ТехнологииМедиа
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