ВГТРК приостановила производство «Смехопанорамы» и «Утренней почты»

ВГТРК приостановила производство программ «Утренняя почта» и «Смехопанорама».

«Смехопанорама» выходила по воскресеньям, с 07.30 до 08.00, «Утренняя почта» — также по воскресеньям, с 08.00 до 08.40. Последние выпуски передач вышли 29 декабря, пишет РБК.

По данным издания, обе передачи в последние годы не пользовались большим интересом у зрителей. Самые рейтинговые выпуски «Смехопанорамы» и «Утренней почты», по данным Mediascope, вышли в эфир 24 марта.

Ранее телекомпания ВГТРК также сняла с эфира программу «Сам себе режиссер», выходившую с января 1992 года.