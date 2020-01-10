ВГТРК закрыла телепередачу «Сам себе режиссер», выходившую почти 30 лет

Телекомпания ВГТРК сняла с эфира программу «Сам себе режиссер», выходившую с января 1992 года.

О закрытии сообщил бессменный ведущий и руководитель программы Алексей Лысенков в Facebook. Причины закрытия он не уточнил.

«Огромное спасибо десяткам тысяч авторов, которые прислали сотни тысяч тех сюжетов, которые подняли настроение миллионам людей. Спасибо тысячам людей, которые приехали ко мне в студию для того, чтобы поговорить со мной и поучаствовать в конкурсах», — сказал он.

Передача «Сам себе режиссер» выходила в эфир с 14 января 1992 года по 22 декабря 2019 года. Программа является адаптацией шоу «Самое смешное видео Америки», которое выходило на канале ABC. В рамках передачи показывались любительские ролики, которые присылали зрители.