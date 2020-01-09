Следком закрыл уголовное дело против главы АТИ Челнов Айрата Насыбуллина

Следственный комитет прекратил уголовное дело в отношении главы административно-технической инспекции (АТИ) исполкома Набережных Челнов Айрата Насыбуллина. С него сняли все обвинения в связи отсутствием состава преступления.

Срок домашнего ареста Насыбуллина истек 1 января, и он уже вышел на работу, пишет Chelny-biz.ru.

Напомним, Насыбуллин был задержан в августе в качестве подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями. По данным источников «Реального времени», ему инкриминируют попытку повлиять на бизнес-конфликт с помощью штрафных санкций в интересах своего родственника.