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Следком закрыл уголовное дело против главы АТИ Челнов Айрата Насыбуллина

19:36, 09.01.2020
Следком закрыл уголовное дело против главы АТИ Челнов Айрата Насыбуллина
Фото: sledcom.ru

Следственный комитет прекратил уголовное дело в отношении главы административно-технической инспекции (АТИ) исполкома Набережных Челнов Айрата Насыбуллина. С него сняли все обвинения в связи отсутствием состава преступления.

Срок домашнего ареста Насыбуллина истек 1 января, и он уже вышел на работу, пишет Chelny-biz.ru.

Напомним, Насыбуллин был задержан в августе в качестве подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями. По данным источников «Реального времени», ему инкриминируют попытку повлиять на бизнес-конфликт с помощью штрафных санкций в интересах своего родственника.

Происшествия Татарстан
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