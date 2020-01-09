Эксперты предупредили об опасности зарядки смартфонов в общественных местах

Использование станций для зарядки смартфонов в общественных местах может навредить телефону: через разъемы USB злоумышленники могут получить доступ к данным на смартфоне или загрузить вредоносные программы.

Как пояснил «РИА Новости» замруководителя лаборатории по компьютерной криминалистике компании Group-IB Сергей Никитин, в публичных зарядных устройствах теоретически не должно быть возможности для передачи данных, но такую возможность может внести в конструкцию устройства злоумышленник. Тогда при постановке гаджета на зарядку он подключится к другому устройству.

Эксперт лаборатории практического анализа защищенности компании «Инфосистемы Джет» Георгий Старостин объяснил, что данные с мобильного устройства может скачивать как владелец станции для зарядки — для последующей продажи рекламодателям, так и злоумышленники для использования данных с целью кражи или шантажа.

В целом опрошенные специалисты советуют пользователям по возможности избегать общественных станций для зарядки устройств, а также запретить автоматические подключения смартфона к другим устройствам.