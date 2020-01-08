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Sony назвала особенности приставки PlayStation 5

02:41, 08.01.2020
Sony назвала особенности приставки PlayStation 5
Фото: wikipedia.org

Президент игрового подразделения корпорации Sony Джим Райан рассказал об особенностях игровой приставки PlayStation 5 во время презентации на выставке CES-2020.

Так, в консоли нового поколения появится специальный чип для 3D звука, привод Ultra HD Blu-Ray, скоростной SSD и поддержка трассировки лучей.

Помимо этого, компания презентовала официальный логотип PlayStation 5.

Приставка поступит в продажу в конце 2020 года, передает «РИА Новости».

Технологии
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