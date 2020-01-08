Sony назвала особенности приставки PlayStation 5
Президент игрового подразделения корпорации Sony Джим Райан рассказал об особенностях игровой приставки PlayStation 5 во время презентации на выставке CES-2020.
Так, в консоли нового поколения появится специальный чип для 3D звука, привод Ultra HD Blu-Ray, скоростной SSD и поддержка трассировки лучей.
Помимо этого, компания презентовала официальный логотип PlayStation 5.
PlayStation 5 announced for holidays 2020 https://t.co/cFzXUEgpnB by @bheater pic.twitter.com/EEY24POyo5— TechCrunch (@TechCrunch) 7 января 2020 г.
Приставка поступит в продажу в конце 2020 года, передает «РИА Новости».Технологии
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым