Медведев подписал требования по использованию животных в цирках

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление,устанавливающее требования к использованию животных в культурно-зрелищных мероприятиях. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.

Согласно документу о лицензировании деятельности по содержанию и использованию животных, для содержания и использования зверей нужно иметь в собственности здание или помещение с необходимым оборудованием а также ухаживать за животными должен сотрудник, имеющий высшее образование по направлению «биология» или «ветеринария».

Другое подписанное постановление утверждает, что животным нельзя давать лекарства без разрешения ветеринара для повышения эффективности их использования в культурно-зрелищных целях.

Ранее сообщалось, что депутат Агрызского городского совета Марсель Шахмин предложил запретить в Татарстане цирки с животными.

