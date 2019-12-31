ФИФА планирует серьезно изменить правило офсайда

ФИФА планирует внести серьезные изменения в правила определения положения вне игры.

По сообщению The Times в организации обсуждают возможные футбольные реформы. Среди них особое место занимает вопрос определения офсайда. Согласно реформе планируется фиксировать положение вне игры только в случае, если между атакующим и защищающимся игроками будет «очевидный просвет».

На данный момент офсайд может быть зафиксирован, даже если часть тела атакующего футболиста находится впереди игрока обороняющейся команды. Если Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) примет нововведение, то положение вне игры будет зафиксировано только если все его тело находится впереди защищающегося.

Отметим, что в последний раз изменения в правило офсайда в футболе вносились в 90-х годах.