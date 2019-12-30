Александр Пашков: «Мифтахову не хватило сил, но он не провалил матч с США»

Олимпийский чемпион Александр Пашков поделился мнением об игре вратаря сборной России Амира Мифтахова в матче с командой США (1:3) на молодежном чемпионате мира 2020 года.



«Безусловно, с американцами российской сборной не хватило эмоций. Было сложно заставить себя после успеха в матче с Канадой, не было видно энергии, должной физической подготовки. Поэтому биться с таким сильным соперником, как сборная США, было трудно. Я не увидел у россиян преимущества в скорости, ребята явно подустали, что читалось.

На мой взгляд, выбор вратаря в первом матче (ворота сборной России с первых минут защищал Ярослав Аскаров, — прим. ред.) был ошибкой. В матче с США Мифтахов сражался, его игра не особо повлияла на результат. Он вполне мог доиграть матч до конца, никакого провала не было (Мифтахов был заменен на Аскарова в третьем периоде, — прим. ред.). Конечно, где-то не повезло, да и сил Амиру, как и другим нашим игрокам, не хватило», — сказал Пашков «Чемпионату».

Напомним, ранее главный тренер сборной России Валерий Брагин заявил, что не жалеет о своем выборе в пользу Мифтахова в матче с США (1:3).