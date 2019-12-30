Елена Чайковская: «Загитова и Медведева достигли своего потолка»

Тренер по фигурному катанию Елена Чайковская прокомментировала нынешнее положение дел в женском фигурном катании.

— Вы всегда знали потолок фигуристов. Сотникова с Липницкой и Загитова с Медведевой его достигли?

— Судя по медалям олимпийских игр и чемпионатов мира — достигли.

— Трусова и Щербакова прыгают на соревнованиях четверные, Загитова и Медведева нет, значит, их время прошло?

— Говорить «время прошло» о спортсменках, которые еще активно соревнуются или приостановили выступления — обидно для них. Сейчас только они сами знают, что будет завтра.

— Четверные в исполнение девчонок пришли, а женственность, которая была у Бутырской, — ушла безвозвратно?

— Время катания, которое показывала наша первая чемпионка мира Мария Бутырская, вернется.

— Конфликты между тренерами «старой» и «новой» школы происходили и прежде. Почему произошло то, что случилось сейчас между Тутберидзе и Тарасовой?

— Никакого настоящего конфликта там нет. И быть не может. Пройдет немного времени, и об этом шуме вокруг возникшей ситуации все забудут, — рассказала Чайковская.