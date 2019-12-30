В России могут запустить единый бренд гражданских самолетов

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) планирует создать единую линейку гражданских самолетов. В корпорации формируется Дивизион гражданской авиации и руководство видит перспективу в таком объединении.

«Возможно, целевая модель — это сделать единую линейку под единым названием всех самолетов. По крайней мере, именно такая практика принята на рынке гражданской авиации», — рассказал глава ОАК Юрий Слюсарь в интервью «РИА Новости».

По его словам, крупнейшие мировые производители самолетов используют такую же модель. Он добавил, что инвестиции в этом случае идут в единый бренд, а «не рассеиваются по многим направлениям».

Глава ОАК уточнил, что окончательное решение по ребрендингу еще не принято. Он охарактеризовал новый дивизион корпорации как «объединенную гражданскую структуру, управляющую линейкой гражданских программ».