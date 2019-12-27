Генменеджер «Ак Барса» раскрыл планы клуба на остаток трансферного окна в КХЛ

Генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов рассказал о планах клуба в оставшееся время трансферного окна КХЛ, которое закрывается сегодня.

«Давайте подождем, мы работаем. Пока точно не могу сказать, будет ли еще от «Ак Барса» трансферная активность.

Возможно, что-то будет после обеда, посмотрим. Но, скорее всего, нет», — сказал Якубов.

Напомним, ранее «Ак Барс» обменял нападающего Владимира Ткачева в «Локомотив», а также выменял защитника Виртанена из «Трактора».