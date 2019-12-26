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Промышленность

Компания из Швейцарии займется маркировкой халяль-продукции

23:58, 26.12.2019
Компания из Швейцарии займется маркировкой халяль-продукции
Фото: mpt.tatarstan.ru

Специалисты Минпромторга РТ обсудили с представителями швейцарской компании SICPA. проект по маркировке продукции халяль. Предполагается разместить производство на территории ОЭЗ «Алабуга».

Представители компании отметили, что планируют организовать на территории Татарстана производство маркировочного оборудования, что в дальнейшем облегчит местным производителям выход на экспорт с халяльной продукцией, передает пресс-служба Минпромторга РТ.

По итогам встречи решено создать рабочую группу, которая будет координировать действия сторон. Далее потребуется подписать дорожную карту с указанием конкретных шагов по реализации проекта.

ПромышленностьОбществоВласть Татарстан
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