РПЛ запустила голосование по выбору лучших игроков десятилетия
Российская премьер-лига (РПЛ) запустила голосование по выбору символической сборной турнира уходящего десятилетия.
Все желающие могут проголосовать за лучших вратаря и защитников в сториз на официальной странице РПЛ в «Инстаграме».
В число претендентов вошли несколько бывших игроков казанского «Рубина», в частности, голкипер Сергей Рыжиков и защитники Цезарь Навас, Олег Кузьмин, Сальваторе Боккетти и Кристиан Ансальди. Также в список попал нынешний вратарь «Уфы» Александр Беленов.
Напомним, накануне РПЛ официально ввел запрет на публичную критику работы судейского корпуса со стороны клубов.СпортФутбол БашкортостанТатарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым