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РПЛ запустила голосование по выбору лучших игроков десятилетия

13:31, 25.12.2019
РПЛ запустила голосование по выбору лучших игроков десятилетия
Фото: vk.com/rpl

Российская премьер-лига (РПЛ) запустила голосование по выбору символической сборной турнира уходящего десятилетия.

Все желающие могут проголосовать за лучших вратаря и защитников в сториз на официальной странице РПЛ в «Инстаграме».

В число претендентов вошли несколько бывших игроков казанского «Рубина», в частности, голкипер Сергей Рыжиков и защитники Цезарь Навас, Олег Кузьмин, Сальваторе Боккетти и Кристиан Ансальди. Также в список попал нынешний вратарь «Уфы» Александр Беленов.

Напомним, накануне РПЛ официально ввел запрет на публичную критику работы судейского корпуса со стороны клубов.

СпортФутбол БашкортостанТатарстан
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