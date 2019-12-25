Овечкин поужинал с президентом США Трампом в его резиденции

Нападающий сборной России и клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин с женой посетил рождественский ужин президента США Дональда Трампа, который состоялся в его резиденции во Флориде.

Об этом в своем «Инстаграм» сообщила жена спортсмена Анастасия Шубская. «Рада встрече, мистер президент», — написала она.

На праздничном вечере Овечкин подарил Трампу свой игровой свитер.

Напомним, ранее Овечкин получил награду имени Уэйна Гретцки за вклад в развитие хоккея США.