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Овечкин поужинал с президентом США Трампом в его резиденции

10:46, 25.12.2019
Овечкин поужинал с президентом США Трампом в его резиденции
Фото: instagram.com/nastyashubskaya

Нападающий сборной России и клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин с женой посетил рождественский ужин президента США Дональда Трампа, который состоялся в его резиденции во Флориде.

Об этом в своем «Инстаграм» сообщила жена спортсмена Анастасия Шубская. «Рада встрече, мистер президент», — написала она.

На праздничном вечере Овечкин подарил Трампу свой игровой свитер.

Напомним, ранее Овечкин получил награду имени Уэйна Гретцки за вклад в развитие хоккея США.

СпортХоккей
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