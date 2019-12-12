Овечкин получил награду за вклад в развитие хоккея в США

Нападающий сборной России и клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин получил награду имени Уэйна Гретцки за вклад в развитие хоккея США.

«Это огромная честь. В списке обладателей этого приза очень много великих хоккеистов. Оказаться в компании таких игроков — невероятное чувство», — цитирует Овечкина официальный сайт зала хоккейной славы НХЛ.

Отметим, премия Гретцки была учреждена американским хоккейным Залом славы в 1999 году для чествования международных лиц, внесших значительный вклад в развитие игры в США.