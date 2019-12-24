«Рубин» под руководством Слуцкого впервые сыграет в Казани 8 марта

РПЛ опубликовала точное расписание матчей чемпионата России с 20-го по 23-й тур.

Казанский «Рубин» проведет свой первый домашний матч под руководством Леонида Слуцкого 8 марта, начало встречи в 14.00.

Полное расписание матчей на эти четыре тура можно посмотреть на официальном сайте лиги. Даты остальных матчей РПЛ будут определены после завершения матчей 1/4 финала Кубка России.

Напомним, ранее «Рубин» расстался с тренерским штабом Романа Шаронова и объявил о назначении Леонида Слуцкого. Также был представлен новый спортивный директор клуба, которым стал Олег Яровинский.