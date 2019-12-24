Новости спорта

19:17 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

«Рубин» под руководством Слуцкого впервые сыграет в Казани 8 марта

17:44, 24.12.2019
«Рубин» под руководством Слуцкого впервые сыграет в Казани 8 марта
Фото: rubin-kazan.ru

РПЛ опубликовала точное расписание матчей чемпионата России с 20-го по 23-й тур.

Казанский «Рубин» проведет свой первый домашний матч под руководством Леонида Слуцкого 8 марта, начало встречи в 14.00.

Полное расписание матчей на эти четыре тура можно посмотреть на официальном сайте лиги. Даты остальных матчей РПЛ будут определены после завершения матчей 1/4 финала Кубка России.

Напомним, ранее «Рубин» расстался с тренерским штабом Романа Шаронова и объявил о назначении Леонида Слуцкого. Также был представлен новый спортивный директор клуба, которым стал Олег Яровинский.

СпортФутбол Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров