ФНС собрала с начала года более 20 трлн налогов

Объем собранных за 11 месяцев налогов в консолидированный бюджет РФ составил 20 трлн рублей. Это на 6% больше, чем в январе — ноябре 2018 года.

«За 11 месяцев 2019 года в консолидированный бюджет РФ поступило более 20 трлн рублей, это на 1,1 трлн рублей, или почти на 6%, больше, чем за аналогичный период 2018 года, в том числе в федеральный бюджет — 11,2 трлн рублей, что на 0,5 трлн рублей больше, или более чем на 4%», — передает ТАСС слова главы Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаила Мишустина.

Напомним, что в Татарстане налоговики отчитались о собранных в этом году 828 млрд рублей. Рост показателя составил 7%. При этом по НДС удалось собрать на 35% больше, что удивило даже министра финансов РФ Антона Силуанова.

