Родион Амиров: «Непопадание на МЧМ — разочарование. Делал в сборной все, что говорили»

Нападающий «Салавата Юлаева» Родион Амиров прокомментировал свое непопадание в состав молодежной сборной России на чемпионат мира.



«Ситуация с молодежной сборной? Мы не общались с Брагиным после Суперсерии, поэтому я не могу ничего конкретно сказать. Если бы поставили, конечно, играл бы в третьем звене, в сборной в любом сочетании приятно играть. Что мне говорили, то я старался делать в сборной.



Конечно, непопадание на чемпионат мира — это разочарование. Но теперь больше возможностей проявить себя в клубе, в том числе на Кубке Шпенглера. Буду работать над теми компонентами, которых мне не хватило, чтобы попасть на МЧМ. Надо пробиваться на следующий год», — передает слова Амирова «Чемпионат».



Ранее главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин в резкой форме ответил на вопрос об отсутствии Амирова в заявке команды на МЧМ-2020.