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Родион Амиров: «Непопадание на МЧМ — разочарование. Делал в сборной все, что говорили»

09:16, 23.12.2019
Родион Амиров: «Непопадание на МЧМ — разочарование. Делал в сборной все, что говорили»
Фото: hcsalavat.ru

Нападающий «Салавата Юлаева» Родион Амиров прокомментировал свое непопадание в состав молодежной сборной России на чемпионат мира.

«Ситуация с молодежной сборной? Мы не общались с Брагиным после Суперсерии, поэтому я не могу ничего конкретно сказать. Если бы поставили, конечно, играл бы в третьем звене, в сборной в любом сочетании приятно играть. Что мне говорили, то я старался делать в сборной.

Конечно, непопадание на чемпионат мира — это разочарование. Но теперь больше возможностей проявить себя в клубе, в том числе на Кубке Шпенглера. Буду работать над теми компонентами, которых мне не хватило, чтобы попасть на МЧМ. Надо пробиваться на следующий год», — передает слова Амирова «Чемпионат».

Ранее главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин в резкой форме ответил на вопрос об отсутствии Амирова в заявке команды на МЧМ-2020.

СпортХоккей Башкортостан
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