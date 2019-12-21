Минтруд Татарстана разъяснил особенности переноса рабочего дня с 31 на 28 декабря

В Министерстве труда Татарстана сообщили, что перенос рабочего дня с 31 декабря 2019 года на 28 декабря должен осуществляться с письменного согласия сотрудников организации.

Помимо этого, в ведомстве уточнили, что продолжительность рабочего дня 28 декабря сокращается на один час.

Согласно распоряжению, подписанному президентом РТ Рустамом Миннихановым, перенос рабочего дня на выходной должен проходить с учетом статей 113 и 153 ТК РФ. То есть привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, сообщили в пресс-службе Минтруда.

Ранее Минниханов объявил о решении сделать 31 декабря выходным днем.

