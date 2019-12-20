«Роснефть» потратит на аренду офиса для проектного института в Уфе до 4,8 млрд рублей

«Роснефть» подведет итоги тендера на аренду в Уфе офиса для дочернего института «РН-БашНИПИнефть» 31 декабря. Начальная цена контракта составляет 4,77 млрд рублей.

Закупка проводится в режиме запроса котировок, передает «Коммерсант».

Согласно техзаданию, институту требуется до 28 тысяч кв. м площади, из которых до 4,8 тысячи кв. м должно быть отведено под лаборатории. Офис должен располагаться в пределах 8 км от основного здания «Башнефти».

Ранее «Роснефть» планировала подвести итоги тендера в ноябре. Однако поступила только одна заявка, и сроки было решено подвинуть до конца года.