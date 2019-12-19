ФСБ: открывший стрельбу на Лубянке действовал в одиночку

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Неизвестный, открывший стрельбу около здания ФСБ на Лубянке, действовал в одиночку.

«Нападавший был один», - сообщили ТАСС в спецслужбе.

В ведомстве опровергли сообщение в СМИ о том, что нападавших было трое, а также уточнили, что проникновения в здание ФСБ на Лубянке не было.

Ранее телеграм — канал Baza сообщал, что нападавших было трое, двоих из них уже убили, третий успел скрыться на парковке возле 4-го подъезда ФСБ.



Напомним, в результате стрельбы возле здания ФСБ на Лубянке в Москве пострадали пять человек.

Обо всем случившемся доложили президенту России Владимиру Путину. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов

