«Алроса» начала продавать бриллианты через WeChat

Российский лидер в производстве бриллиантов «Алроса» решил провести экспансию на рынок Китая. Компания начнет продавать бриллианты через мессенджер WeChat.

Соответствующее приложение «Алроса» запустила вместе с технологической компанией Everledger. Сервис позволит отслеживать путь бриллианта от точки добычи до заказчика, сообщает российская редакция Inc.

Пользователи WeChat смогут оплачивать покупку, следить за ее перемещением и получать сертификаты на камни.

«Мы рады поддержать мини-программу WeChat совместно с Everledger, поскольку она является еще одним свидетельством нашего стремления к предоставлению максимальных гарантий происхождения нашей продукции. Мы рассчитываем, что этот совместный проект с самой популярной в Китае социальной медиаплатформой позволит нам также стимулировать наши продажи в Китае».

Ранее сообщалось, что WeChat наиболее распространенный в Китае мессенджер, в котором зарегистрированы более 1 млрд пользователей. С 2004 по 2017 год капитализация компании Tencent, владеющей приложением, выросла на 11 000%.