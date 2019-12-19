Путин рассказал о подробностях дела Ивана Голунова

Президент РФ Владимир Путин объяснил, почему дело о подброшенных журналисту Ивану Голунову наркотиках засекречено. Также он рассказал о судьбе полицейских, участвовавших в задержании журналиста.

Он рассказал, что в деле раскрываются подробности оперативной деятельности МВД, а этот вопрос считается закрытым.

В то же время президент сообщил, что все пятеро полицейских уволены из органов и против них заведены уголовные дела.

При этом Путин считает, что масштабные чистки в правоохранительных органах не нужны.