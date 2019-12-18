Соревнования «Красногорская лыжня» отменены из-за отсутствия снега

Ежегодная серия лыжных забегов «Красногорская лыжня» в нынешнем году проводиться не будет. Об этом в своем «Инстаграм» сообщила глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

«Федерация лыжных гонок России информирует, что всероссийские соревнования «Красногорская лыжня», запланированные на 25—29 декабря 2019 года, отменены в связи с неблагоприятными погодными условиями», — говорится в сообщении Вяльбе в «Инстаграм».

Отметим, что «Красногорская лыжня» впервые была проведена в 1968 году. С тех пор соревнования превратились в традиционный отбор лучших лыжников для участия на главных международных стартах.