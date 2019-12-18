Роскачество рассказало, как защититься от хакеров при использовании IP-камеры

Роскачество сообщило, что полностью защититься от хакеров при использовании беспроводных IP-камер невозможно.

«Беспроводные камеры опасны — как и любое другое устройство, которое подключается к интернету, будь то холодильник, кофеварка и другие вещи «умного дома». Очень много случаев, когда частные данные попадали в руки хакеров именно с помощью Wi-Fi-камер. Если подключиться к камерам кафе или ресторана, можно увидеть клавиатуру жертвы и узнать ее пароли», — говорится в сообщении Роскачества.

Для минимизации риска взлома IP-камер, эксперты в первую очередь рекомендуют не экономить и покупать камеру только проверенных производителей. Также она должна поддерживать возможность шифрования данных. После покупки камеры необходимо поменять на ней установленные по умолчанию пароли. Пароли должны быть сложными, их необходимо регулярно обновлять.

Напомним, ранее в Роскачестве посоветовали заклеивать камеру и микрофон ноутбука, чтобы обезопасить себя от хакеров.