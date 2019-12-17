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Соцсети: в центре Казани сотрудники ДПС остановили Деда Мороза на санях

18:29, 17.12.2019
Соцсети: в центре Казани сотрудники ДПС остановили Деда Мороза на санях
Фото: кадры из соцсетей

В центре Казани, на площади Тукая, остановили Деда Мороза на санях, которые были прикреплены к легковой машине, кадрами поделились пользователи соцсетей.

На них видно, что возле торгового центра «Кольцо» сотрудники ДПС остановили машину с прикрепленными к нему санями. Сказочный герой продолжал сидеть на месте.

Ранее Казань оказалась в списке самых интересных новогодних маршрутов.

Общество Татарстан
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