Соцсети: в центре Казани сотрудники ДПС остановили Деда Мороза на санях

Фото: кадры из соцсетей

В центре Казани, на площади Тукая, остановили Деда Мороза на санях, которые были прикреплены к легковой машине, кадрами поделились пользователи соцсетей.

На них видно, что возле торгового центра «Кольцо» сотрудники ДПС остановили машину с прикрепленными к нему санями. Сказочный герой продолжал сидеть на месте.

Ранее Казань оказалась в списке самых интересных новогодних маршрутов.