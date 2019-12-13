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КАМАЗ и «Газпром» договорись об установке на магистралях новых газовых заправок

21:53, 13.12.2019
КАМАЗ и «Газпром» договорись об установке на магистралях новых газовых заправок
Фото: kremlin.ru

«Газпром» установит дополнительные газозаправочные комплексы на магистралях с учетом потребностей потребителей газомоторного транспорта КАМАЗа.

«Сегодня объем газозаправочных станций позволяет в европейской части страны перемещаться. Мы провели опрос наших потребителей, выявили, где на магистралях должны стоять заправочные комплексы, передали эту информацию Алексею Борисовичу Миллеру. Компания «Газпром — газомотороное топливо» в ближайшие 2 года, в 2020—2021 годах, берет на себя обязательство построить на магистралях эти комплексы», — сообщил гендиректор автозавода Сергей Когогин в беседе с президентом РФ Владимиром Путиным.

По его словам, в этом году будут проданы рекордные 3 900 автомобилей на газомоторном топливе, это на 60% больше, чем 2018 году, пишет ТАСС.

ПромышленностьМашиностроение Татарстан
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