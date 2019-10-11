Microsoft впервые за 25 лет обновил клавиатуру

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Компания Microsoft добавила в клавиатуру две новые кнопки — для перехода к офисным приложениям Office и вставки эмодзи.

Клавиша Office заменяет вспомогательную Win, которая обычно располагается в правой части клавиатуры. Сочетание кнопок Office + W запускает Word, а Office + X — Excel, сообщает The Verge.

Как отмечают «Вести», Microsoft не менял раскладку клавиатуры более 25 лет, с момента выхода клавиатуры Microsoft Natural в 1994 году.



Ранее Microsoft представил планшет Surface Neo. Он почти как ноутбук, только вместо привычной клавиатуры у устройства — второй дисплей.