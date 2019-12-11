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В Набережных Челнах перенесли открытие первой елки из-за плохой погоды

18:26, 11.12.2019
В Набережных Челнах перенесли открытие первой елки из-за плохой погоды
Фото: pxhere.com

В Набережных Челнах из-за плохой погоды перенесли открытие первой из городских новогодних елок, которое должно было состояться 12 декабря в поселке Сидоровка.

На какой срок перенесли открытие елки, организаторы не сообщили, пишет «Татар-информ».

Так, 19 декабря должны состояться открытия елок на набережной Тукая, Боровецком бульваре и бульваре Энтузиастов, 20 декабря — в микрорайоне Бумажников и на Шишкинском бульваре, 21 декабря — в парке Победы.

Ранее сообщалось, что в Набережных Челнах у центральной елки устроят 10-минутный салют.

Общество Татарстан
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