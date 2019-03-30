Apple прекратила разработку беспроводной зарядки AirPower

Компания Apple окончательно прекратила разработку и отказалась от выпуска беспроводной зарядки AirPower.

Старший вице президент по разработке аппаратного обеспечения Дэн Риччио пояснил, что в текущем состоянии устройство не соответствует высоким стандартам качества Apple. Он также принес извинения клиентами, которые ждали выхода новинки.

При этом Дэн Риччио отметил, что в Apple и дальше будут придерживать концепции «беспроводного будущего», сообщает TechCruhch.

Напомним, что беспроводная зарядка AirPower была анонсирована в сентябре 2017 года вместе с iPhone X. Она представляет собой коврик, который одновременно способен заряжать несколько устройств.

Выпуск устройства откладывался из-за его неисправности. Устройство перегревалось во время одновременной зарядки нескольких устройств. В феврале СМИ сообщали, что Apple весной может презентовать зарядку AirPower.