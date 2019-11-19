В Казани прикрыли сеть игорного бизнеса в павильонах типа «ромашка»

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Следственный комитет предъявил обвинение 32-летнему жителю Казани в организации игорного бизнеса. Как сообщают силовики, мужчина открыл игорный салон в торговом павильоне.

Небольшой павильон типа «ромашка», который обычно используют под мелкие торговые точки, работал на улице Мавлютова. В октябре в салон нагрянули оперативники. Были изъяты несколько десятков единиц техники, материнские платы и мониторы, использовавшиеся для незаконного проведения азартных игр. В дальнейшем установлены еще три места расположения подобных игорных заведений.

Мужчина вину не признал и отказался от дачи показаний. Сейчас он находится под арестом. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее в Зеленодольске прокуратура закрыла клуб с игровыми автоматами, работавший под видом офиса по продаже ценных бумаг.