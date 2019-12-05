YouTube составил рейтинг самых популярных видео в России в 2019 году

YouTube составил рейтинг самых просматриваемых видео русскоязычного сегмента в 2019 году.

Первое место занял ролик «Чинилы и большой секрет» — пародия на мультфильм «Фиксики», снятая блогером Сыендуком. Видео собрало больше 25 млн просмотров и 609 тысяч лайков.

Второе место досталось журналисту Юрию Дудю с фильмом «Беслан. Помни». Трехчасовое видео набрало более 18 млн просмотров и почти 1 млн лайков.

Также в тройку лидеров попало интервью певицы Билли Айлиш в шоу «Вечерний Ургант». Запись шоу набрала более 15 млн просмотров, а 765 тыс. пользователей поставили лайк.

В этом году пользователи оценили выступления комика Павла Воли и других резидентов Comedy Club, новые серии «Фиксиков», обзор блогера BadComedian на фильм «Т-34», пишет ТАСС.

Ранее опрос показал, что больше половины россиян пользуются Youtube.