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Опрос: больше половины россиян пользуются видеохостингом YouTube

15:43, 25.11.2019
Опрос: больше половины россиян пользуются видеохостингом YouTube
Фото: pixabay.com

58% россиян сообщили, что являются пользователями видеохостинга YouTube. Об этом говорится в результатах опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведенного 30 октября среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

    «Россияне прежде всего приходят на YouTube за видео (53%). Популярно среди наших сограждан также ставить лайки (13%), подписываться на каналы авторов (12%), делиться видео с другими пользователями (7%), оставлять комментарии к просмотренному видео (6%). Загружают на сервис свои видео только 2% опрошенных», — говорится в сообщении ВЦИОМ.

    Наибольшей популярностью на сайте у россиян пользуются музыкальные видео, фильмы, ролики, связанные с культурой и искусством (30%), а также юмористический контент (23%).

    Ранее портал BuzzFeed на основе опроса читателей составил список лучших музыкальных клипов последнего десятилетия.

    Технологии
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