Опрос: больше половины россиян пользуются видеохостингом YouTube

58% россиян сообщили, что являются пользователями видеохостинга YouTube. Об этом говорится в результатах опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведенного 30 октября среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

«Россияне прежде всего приходят на YouTube за видео (53%). Популярно среди наших сограждан также ставить лайки (13%), подписываться на каналы авторов (12%), делиться видео с другими пользователями (7%), оставлять комментарии к просмотренному видео (6%). Загружают на сервис свои видео только 2% опрошенных», — говорится в сообщении ВЦИОМ.

Наибольшей популярностью на сайте у россиян пользуются музыкальные видео, фильмы, ролики, связанные с культурой и искусством (30%), а также юмористический контент (23%).

Ранее портал BuzzFeed на основе опроса читателей составил список лучших музыкальных клипов последнего десятилетия.