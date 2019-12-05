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Фетисов о религиозных комнатах на спортобъектах: «Хочешь помолиться, иди в церковь или мечеть»

14:59, 05.12.2019
Фетисов о религиозных комнатах на спортобъектах: «Хочешь помолиться, иди в церковь или мечеть»
Фото: Дмитрий Резнов / realnoevremya.ru

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов выступил против проекта по созданию религиозных комнат на спортивных объектах и отказался от голосования.

«Если ты хочешь помолиться, иди в церковь или мечеть. Я не понимаю, зачем это нужно», — сказал Фетисов.

Напомним, комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи поддержал данный проект. Окончательное решение по нему будет принято депутатами Госдумы позже.

Ранее Фетисов назвал Россию самой опозорившейся страной в истории спорта.

СпортОбщество
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